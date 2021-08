Il soldato Adler incontra i «bimbi» dopo 77 anni: la foto come allora

Ha attraversato l’Oceano Atlantico e il tempo, quasi 77 anni, per poter abbracciare tre bimbi incontrati durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1944 il giovane soldato Martin Adler era sbarcato in Italia per combattere i nazifascisti. Nel 2021 il veterano di 97 anni è tornato per il viaggio della vita. Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi, fratelli di Monterenzio (Bologna), li aveva visti nell’ottobre del 1944, quando combatteva sulla Linea Gotica. Stava per sparar loro ma si fermò, appena in tempo mentre sbucavano da una cesta, dove si erano nascosti per paura. Li ha ritrovati ottantenni, anch’essi genitori e nonni: «Sono felice, ho atteso tutta la vita questo momento», ha detto all’aeroporto. La foto che lo ritrae coi bambini fu scattata da un suo compagno d’armi, John Bronsky, morto nel 2011. Anche ieri Martin, tra il riso e il pianto, stringendo a sé i tre ha portato cioccolato e una rosa, come nel 1944. Il gruppo ha ricreato la foto davanti alla gigantografia.