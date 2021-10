Emilia-Romagna, l'affluenza scende sotto la media nazionale

Per decenni l’Emilia-Romagna è stata ai vertici dell’affluenza alle urne. Alle comunali, dove si è votato per il rinnovo di 48 amministrazioni, l’affluenza è stata di 54,81%, in calo di 6,54 punti rispetto a cinque anni fa e al di sotto di oltre due punti percentuali rispetto alla media nazionale.

Il dato di Bologna (51,16%) dove votava più di un terzo degli elettori coinvolti in questa tornata ha condizionato notevolmente le medie regionali, ma anche negli altri grandi comuni il dato dell’affluenza non è stato brillantissimo e ovunque in calo: a Ravenna ha votato infatti il 54,08% (-7,20%), a Rimini il 55,59% (-2,28%).

Non si tratta di un record negativo: alle regionali del novembre 2014, che elessero Stefano Bonaccini per il primo mandato, la partecipazione sprofondò al 37,67%.