Berceto, il letto del torrente Baganza liberato dai detriti della frana

Torna alla normalità e in piena sicurezza il torrente Baganza, in località Molino di Vaccarezza, nel comune di Berceto (Pr), dove si sono conclusi i lavori, finanziati dalla Regione con 100mila euro, per liberare il letto del torrente dai detriti di una frana che si era riattivata lo scorso inverno a causa degli episodi di maltempo.

Si è trattato di un intervento di somma urgenza che si è reso necessario dopo che le abbondanti piogge e nevicate che si sono abbattute sul territorio nel gennaio scorso hanno provocato la riattivazione di una vecchia frana nel versante a sud di Vaccarezza, provocando il parziale sbarramento dell’alveo del torrente.

In pochi giorni i detriti dello smottamento hanno infatti raggiunto il letto del Baganza, restringendo lo spazio di deflusso delle acque a soli due metri di larghezza e provocando di conseguenza la formazione di un invaso a monte.

Valutati i rischi indotti dal dissesto e dalla presenza più a valle di un’azienda agricola, sono stati immediatamente avviati i lavori di messa in sicurezza, ad opera del Servizio di Parma dell’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e protezione civile.

Le opere realizzate

I lavori hanno riguardato inizialmente il raggiungimento del piede del versante, il presidio e l’asportazione dei detriti progressivamente riversati nell’alveo del fiume dal corpo di frana. Questo primo intervento ha consentito di mantenere un’adeguata sezione di deflusso delle acque durante i mesi invernali, nel frattempo si è provveduto a rimodellare e drenare la frana.

Nell’alveo del torrente sono quindi state eseguite opere di movimentazione di pietrame, oltre al rafforzamento della sponda sinistra, grazie alla posa di massi ciclopici a difesa di Vacarezza. Infine, nei mesi successivi, sono stati completati gli interventi sul corpo di frana, con la costruzione di un drenaggio in trincea e di un nuovo reticolo di scolo.

Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro./red