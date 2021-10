Rimosse le transenne scagliate sui binari prima del passaggio del treno: encomio al carabiniere Spagnoli

Orgoglio anche parmense nella Caserma “Manara”, sede del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”,dove ha avuto luogo una cerimonia per la consegna di encomi da parte del Comandante della Legione Generale di Brigata Davide Angrisani. Presenti i Comandanti provinciali della regione, una rappresentanza di militari e una delegazione della rappresentanza militare.

La cerimonia ha avuto per protagonisti Carabinieri dell’Emilia Romagna premiati perché intervenuti a salvaguardia di vite umane

E un encomio solenne come prima attestazione di merito (è in corso la procedura per una più alta onorificenza al merito civile) per l'appuntato scelto Roberto Spagnoli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgotaro.

Che il 2 agosto 2020 non ha esitato “ a scendere sui binari ferroviari di una stazione per rimuovere delle transenne precedentemente scagliate da un uomo in stato di alterazione, riuscendo a spostarle in zona di sicurezza, poco prima del passaggio di un convoglio che, nel transitare colpiva l’ultima barriera scaraventandola a diversi metri di distanza. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere”.