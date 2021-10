Bonaccini: "Terza dose di vaccino probabilmente inevitabile per tutti o quasi"

«Guardate dove ci sono pochi vaccinati come la Russia quale è la situazione: disastrosa. Noi abbiamo bisogno di continuare a vaccinare: io credo che la terza dose, per tutti o quasi, diventerà probabilmente inevitabile». Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione 'Agora» su Rai 3, il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

«Oggi - ha osservato - in Emilia-Romagna arriviamo al 90% di vaccinati con una dose, siamo già all’86% con doppia dose quindi entro poche settimane, vista la distanza tra la prima e la seconda, supereremo il 90%. Dobbiamo proseguire così nel Paese - ha argomentato -, dobbiamo cercare di fare quello che serve perchè il vaccino non basta per uccidere il virus che continua a circolare però protegge le persone e proteggendo le persone voreremmo evitare di tornare a chiudere quelle attività, soprattutto quelle che aggregano le persone, che hanno sofferto tantissimo e che, quindi, hanno pagato un prezzo alto».

Quindi, ha proseguito il presidente emiliano-romagnolo «bisogna tenere a bada la curva dei contagi che sono in crescita. Però - ha concluso Bonaccini - grazie ai vaccini abbiamo visto il crollo dei ricoveri e soprattutto, cosa più importante, dei decessi: dobbiamo però proseguire così perchè le varianti ci sono» e circolano.