FdI Emilia-Romagna, dotare il Po di "personalità giuridica"

Dotare il Po di «personalità giuridica», in modo che possa essere ancora più tutelato e valorizzato, sulla scia di un precedente giuridico stabilito in Nuova Zelanda. E’ la proposta che arriva da una risoluzione alla Giunta dell’Emilia-Romagna, firmata dal consigliere di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri. La sua proposta punta anche ad aumentare gli investimenti e il potenziamento del turismo lungo il fiume.

Lo spunto è quanto avvenuto in Nuova Zelanda. «Nel 2017 - spiega il consigliere - il parlamento neozelandese ha votato una legge che ha stabilito un precedente giuridico e filosofico, riconoscendo l’integrità del grande fiume Whanganui e stabilendo che il fiume non è solo acqua, sabbia, pesci o anguille ma ha una 'personalità giuridicà densa di valori e diritti inalienabili. Dunque, non un semplice riconoscimento simbolico, perchè in Nuova Zelanda sono stati accantonati diversi milioni di dollari per le future spese legali e per il ripristino ecologico. Si tratta di studiare e applicare un modello giuridico di protezione ecologica che sta avendo successo anche in altri Stati». Da qui la risoluzione per chiedere alla Giunta emiliano-romagnola di provvedere nella stessa maniera per il Po, tenendo presente le positive ripercussioni turistiche che ne potrebbero derivare.

