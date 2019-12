A15, auto sfonda la vetrata di un autogrill: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite stasera in un incidente accaduto sull'autostrada della Cisa A15 (La Spezia - Parma) a causa di un’auto che è piombata all’interno dell’autogrill di San Benedetto Est tra i caselli di Aulla e Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. L'automobilista, probabilmente per un malore, non è riuscito ad arrestare l’auto che ha sfondato la vetrata dell’autogrill ferendo un benzinaio che si trovava dietro il bancone e un poliziotto che si trovava nel locale per motivi estranei all’incidente. Nell’area di servizio sono intervenuti la polizia stradale, le ambulanze, i vigili del fuoco e l’elicottero Pegaso del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale.

