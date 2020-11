Addio alla vedova di Steno Marcegaglia

E’ morta nella sua abitazione di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), dopo una lunga malattia, Palmira Bazzani, 82 anni, vedova di Steno Marcegaglia (nella foto) e madre di Antonio e Emma, oggi ai vertici del gruppo siderurgico omonimo. La camera ardente è stata allestita all’interno dello stabilimento e i funerali si svolgeranno giovedì alle 10.30 a Gazoldo, nel piazzale antistante lo stabilimento, quartier generale del gruppo che vanta unità produttive in tutto il mondo.

Mira Marcegaglia è stata per anni al fianco del marito Steno, presidente del gruppo, come amministratore delegato, contribuendo al suo sviluppo internazionale. Nel 2015 dopo un primo malore che l’aveva colta nel 2012 aveva lasciato le redini dell’azienda ai figli Antonio e Emma, ex presidente di Eni e di Confindustria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA