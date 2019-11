Piacenza, scomparso da quattro giorni: trovata un'auto abbandonata sul Po

Sono iniziate all’alba di questa mattina le ricerche di un uomo di 57 anni, padre di famiglia, che da quattro giorni è scomparso dalla sua abitazione a San Rocco al Porto, in provincia di Lodi, sul confine alle porte di Piacenza. Proprio nella città emiliana la polizia ha trovato la sua auto abbandonata in riva al Po, nei giorni in cui il fiume era in piena, e di lui non si hanno più notizie. Questa mattina un’imbarcazione dei vigili del fuoco è entrata in acqua per le ricerche coordinate dalla Prefettura e supportate dall’alto anche con un drone. Non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare un elicottero dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA piacenza