Piacenza, arrestate tre insegnanti (una è una suora) per maltrattamenti sui bimbi

Tre insegnanti di una scuola materna in provincia di Piacenza sono state arrestate dai carabinieri per maltrattamenti sui bambini. Le tre, tra cui anche una suora, sono ai domiciliari su ordinanza di custodia emessa dal gip al termine delle indagini svolte dai carabinieri della stazione di San Giorgio Piacentino. Attualmente l'istituto, privato, è chiuso. L’indagine, coordinata dalla Procura piacentina, si è avvalsa anche di telecamere nascoste per documentare i presunti maltrattamenti.

(foto d'archivio)