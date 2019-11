Piacenza, picchia la moglie e apre il gas in casa, arrestato

Un romeno di 35 anni è stato arrestato questa notte a Piacenza per tentata strage, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo dopo aver picchiato brutalmente la sua compagna, mandandola all’ospedale, all’arrivo della polizia si è barricato in casa e ha aperto il gas, tentando di dare fuoco all’appartamento. La polizia ha sfondato la porta e lo ha fermato appena in tempo. Poi è stato arrestato. «Gli agenti della volante hanno agito a rischio della propria incolumità per evitare una strage. A loro va il nostro riconoscimento e gratitudine», ha detto il questore di Piacenza Pietro Ostuni.

