Un uomo di 39 anni è stato travolto e ucciso da un’auto ieri sera in provincia di Piacenza. Si tratta di un cittadino indiano, in Italia da soli due mesi, che stava rientrando dal lavoro nei campi nella zona di Monticelli d’Ongina.

Una vettura lo ha investito, in cima a un cavalcavia, provocandogli lesioni gravissime. Trasportato d’urgenza al vicino ospedale di Cremona, è deceduto poco dopo l’arrivo con il 118.