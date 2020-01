Migranti: a Piacenza ragazze tenute in 'case-lager'

Ragazze giovani, anche minorenni, che venivano fatte arrivare dalla Nigeria con la speranza di una vita migliore in Europa, ma che poi finivano sul marciapiede e ammassate in appartamenti lager, ricattate anche con rituali magici sfruttando la loro credulità. E’ questo il contesto su cui è intervenuta la polizia di Piacenza, in collaborazione con i colleghi dello Scip (Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia), della Bundeskriminalamt tedesca, della polizia greca e della polizia inglese.

In tutto sono state eseguite cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere: nove gli indagati, molti stranieri, tra cui anche un piacentino di 23 anni accusato di violenza sessuale su una minorenne. Stando alla ricostruzione della polizia, le ragazze, nel loro Paese d’origine in Africa, pagavano fra i 20 e i 40mila euro a chi organizzava il viaggio da clandestini per sbarcare in Europa attraverso l’Italia. Arrivavano sui barconi passando per Tripoli. Poi però venivano subito avviate alla prostituzione dalle 'maman' che le sfruttavano e le facevano vivere in condizioni disumane. Ciò accadeva anche in alcune case alla periferia di Piacenza: qui hanno effettuato un blitz gli agenti, arrestando la sfruttatrice nigeriana di 46 anni e i suoi complici all’estero.

