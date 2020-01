Alseno, picchia la fidanzata in mezzo alla strada: arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Piacenza, mentre picchiava la fidanzata in mezzo alla strada. E’ accaduto in pieno giorno nel centro di Alseno, un piccolo comune sulla via Emilia. I passanti hanno chiamato il 112 segnalando una donna aggredita. I militari lo hanno fermato e arrestato per minacce e maltrattamenti in famiglia, su disposizione del pm che ha applicato il protocollo codice rosso contro la violenza sulle donne previsto in questi casi.

