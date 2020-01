Facchino travolto e ucciso durante un sit in a Piacenza, il Pm chiede 8 mesi

E’ di otto mesi di reclusione la condanna che è stata chiesta dal pubblico ministero di Piacenza nei confronti dell’autista del tir che il 14 settembre del 2016 travolse un facchino egiziano davanti all’ingresso della ditta di logistica Gls a Piacenza, dove era in corso un sit-in di protesta davanti ai cancelli.

Per l’imputato, accusato di omicidio stradale, la difesa ha invece chiesto l’assoluzione, mentre le partici civili (i parenti della vittima) hanno anche chiesto al giudice di subordinare la sospensione della pena al pagamento di una provvisionale. Il processo è stato rinviato a marzo per le repliche e la sentenza.

