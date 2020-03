Incidenti stradali: morto investito dalla sua auto

Un uomo di 72 anni è morto nel pomeriggio, in provincia di Piacenza, travolto e ucciso dalla sua stessa automobile che lo ha schiacciato contro un muro.

L’uomo infatti si era fermato a margine di una strada in discesa, scendendo dalla vettura senza inserire il freno a mano. L'auto ha quindi iniziato muoversi a causa della pendenza, e il 72enne è stato schiacciato contro un muro, pare nel tentativo di fermarla. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per lui ormai non c'era più nulla da fare.

