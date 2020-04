Piacenza, il parroco: 'Non pagate le multe e venite a messa nonostante il virus'

«Non pagate le multe della Polizia, non abbiate paura di venire a messa. Quello a cui ci hanno messo di fronte è anticostituzionale, è qualcosa di oppressivo. Andremo dai giudici, e tutto questo vedrete che verrà messo in discussione». Così don Pietro Cesena, parroco della chiesa dei Santi Angeli Custodi di Piacenza (nel quartiere di Borgotrebbia) si è rivolto questa mattina durante la funzione domenicale a diversi fedeli che erano presenti all’interno della chiesa.

Arriva la polizia

Lo ha detto durante la sua omelia, ma al termine della celebrazione è arrivata la Polizia. Agenti in borghese della questura di Piacenza hanno raccolto elementi che serviranno per successivi accertamenti, riferisce la Polizia. Al momento, comunque nessun provvedimento è stato ancora adottato, nè nei confronti del sacerdote, nè verso i cittadini che erano presenti a messa (rispettando le distanze di sicurezza interpersonali) nonostante le disposizioni che le funzioni religiose vengano celebrate a porte chiuse.

La sconfessione del vescovo

Sulla vicenda è intervenuto anche il vescovo di Piacenza, monsignor Gianni Ambrosio, che in una lettera inviata anche alla stampa ha affermato: «Ritengo doveroso ricordare ai tutti la necessità di osservare le misure di sicurezza che la Conferenza Episcopale Italiana ha comunicato e più volte ribadito, sempre in stretto contatto con il Ministero dell’Interno e con la Segreteria di Stato della Città del Vaticano. Si possono discutere, certo, ma sono da osservare ovunque, soprattutto poi in quei luoghi, come qui a Piacenza, ove abbiamo una tremenda responsabilità, perchè il numero dei contagi e dei defunti è impressionante. Ricordo pure che la non osservanza di queste misure comporta una 'contestazionè da parte delle Forze dell’ordine, come purtroppo accaduto oggi».