Morto vicino al suo camion, indagini a Piacenza

Non sono ancora del tutto chiare le circostanze della morte di un uomo di 47 anni che questa mattina è stato trovato morto nel piazzale di una ditta di movimento terra a Borgonovo, in provincia di Piacenza.

A trovare il cadavere è stato il fratello: era riverso vicino al suo camion, con il quale pare avesse da poco scaricato altrove. Il 118 ha constatato il suo decesso, mentre ora sono in corso le indagini della squadra mobile di Piacenza. Al momento l'ipotesi più accreditata, ma ancora da verificare, è che possa essere rimasto schiacciato accidentalmente dal cassone del camion.