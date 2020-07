Donna scomparsa a Piacenza, ricerche lungo il fiume Po

Ricerche in corso a Piacenza per una donna di 45 anni scomparsa da stamattina: sono scattate nel primo pomeriggio e proseguiranno fino a sera, e poi riprenderanno da domani mattina all’alba. Intorno alle 8 la donna è uscita dalla sua abitazione nel centro storico, dove vive con la famiglia, e non ha più fatto rientro. I familiari, che stanno vivendo ore di apprensione, hanno subito sporto denuncia di scomparsa in Questura, dopo aver trovato la sua vettura, una utilitaria, posteggiata e regolarmente chiusa vicino all’argine del fiume Po.

I vigili del fuoco hanno approntato un campo base per coordinare le ricerche che vedono impegnate anche le unità cinofile e personale della protezione civile. Nel frattempo, mentre una squadra di pompieri si è calata nel fiume a bordo di un’imbarcazione, le ricerche - diramate anche a polizia e carabinieri - stanno proseguendo anche dall’alto con l’impiego di un elicottero dei vigili del fuoco giunto da Varese.

Foto d'archivio