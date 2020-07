Piacenza: non ce l'ha fatta il bimbo di due anni salvato dalla piscina

Non ce l’ha fatta il bambino di due anni che martedì aveva rischiato di annegare nella piscina della casa in cui viveva con la famiglia, a Calendasco in provincia di Piacenza. Il piccolo è morto all’ospedale di Bergamo dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso, in condizioni critiche. Il bambino, figlio di una coppia di origini romene, martedì intorno alle 19 era stato trovato privo di conoscenza nella piscina di casa, alta circa un metro e mezzo. I sanitari del 118 erano riusciti a rianimarlo per poi trasportarlo in ospedale. Dopo due giorni è deceduto. Ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Piacenza l’esatta dinamica dei fatti avvenuti martedì.

