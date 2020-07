Ritrovata in stato di choc la donna scomparsa a Piacenza

E’ stata trovata sana e salva nella tarda serata di ieri, dopo otto ore di ricerche estenuanti anche sotto la pioggia, la donna di 45 anni che era scomparsa ieri mattina dall’abitazione della sua famiglia in centro a Piacenza. I vigili del fuoco l’hanno trovata, in stato confusionale e provata, mentre vagava in mezzo alla vegetazione alla foce del fiume Trebbia, alla periferia della città. E’ stata portata in ospedale per accertamenti più approfonditi sul suo stato di salute e per essere ristabilita, non è in pericolo di vita.



