Rischia di annegare in piscina, salvata bimba di 2 anni di Piacenza

Cade nella piscina di casa rischiando di annegare. E’ accaduto questa mattina in un’abitazione di Sariano di Gropparello, nel Piacentino. Una bambina di 2 anni è caduta accidentalmente in acqua ed è stata salvata da un parente che ha assistito alla scena. Per prestare i soccorsi è stato inviato sul posto l’eliambulanza da Parma, insieme ad altri due mezzi del 118. La piccola è stata trasportata in ospedale a Piacenza in condizioni serie. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda.

