Frontale con un tir nel piacentino, 20enne in gravi condizioni

Gravissimo incidente nella serata di ieri a Fossadello di Caorso, nel Piacentino, lungo la Provinciale 10. Un 20enne intorno alle 22 si è schiantato frontalmente con la sua auto contro un tir che proveniva dal senso di marcia opposto. Poi ha sbandato ed è finito in un canale. Il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Piacenza che poi lo hanno affidato ai sanitari del 118, sul posto con ambulanza e automedica. E’ stato trasportato d’urgenza, in gravi condizioni all’ospedale di Piacenza. Accertamenti sulla dinamica in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda.

