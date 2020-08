Due positivi, chiude una caserma dei vigili del fuoco nel Piacentino

La caserma dei vigili del fuoco di Castelsangiovanni (Piacenza) sottoposta a sanificazione e per questo chiusa temporaneamente per un paio di giorni dopo che due pompieri sono risultati positivi al tampone. Lo riporta la Libertà, spiegando che forse già oggi la caserma potrebbe riaprire.

Sanificazione e controlli sono partiti quando due vigili del fuoco, sembra di rientro da Campobasso secondo il quotidiano piacentino, sono risultati positivi. Uno dei due aveva leggeri sintomi e qualche linea di febbre e il collega lo ha accompagnato al pronto soccorso. Entrambi sono risultati positivi al tampone, il secondo senza sintomi. In isolamento preventivo sono stati posti tre colleghi mentre sono stati avviati tamponi a tappeto per una quarantina di persone.

