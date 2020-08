Trovato morto nella cabina del suo camion ad Alseno

Un autista di 39 anni, originario della Bielorussia, è stato trovato morto alle 8 di questa mattina nella cabina del suo camion, nel parcheggio della ditta 'FerTrans' di Alseno, in provincia di Piacenza. L’uomo sarebbe rientrato nella notte dopo un viaggio di lavoro ed era in attesa di tornare in Bielorussia dove viveva con la moglie e due figli. A trovarlo senza vita intorno alle 8, sono stati i suoi colleghi. I sanitari del 118, sul posto con ambulanza e automedica, hanno cercato a lungo di rianimarlo ma ogni tentativo è risultato essere vano. Gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola che hanno informato il sostituto procuratore Emilio Pisante. La salma è stata posta sotto sequestro ed è stata disposta l’autopsia.

