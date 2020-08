1 morto e 4 feriti sull'A1 a Piacenza

Un 45enne originario di Meda (Monza Brianza) ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 agosto, lungo il tratto Piacentino della A1, a Fiorenzuola d’Arda. L'uomo era in sella alla sua moto con la moglie ed era diretto verso Milano. La carreggiata in quel momento era molto trafficata a causa dei curiosi di un incidente avvenuto poco prima nella carreggiata opposta, in direzione Sud. La moto ha prima travolto un pedone che si trovava in corsia di emergenza e poi ha tamponato due auto. L’uomo è stato sbalzato a terra ed è rimasto incastrato tra la due ruote e l’auto, fino all’arrivo dei soccorsi del 118, sul posto anche con l’elicottero da Brescia. Purtroppo è morto sul colpo. Ferita in modo serio anche la moglie e madre e figlia a bordo dell’auto tamponata. Tutte e tre e il pedone travolto sono stati portati in condizioni gravi all’ospedale di Piacenza. Indagano sulla dinamica gli agenti della Polstrada di Guardamiglio (Lodi). Sul posto anche una squadra di Vigili del Fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA