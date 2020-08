Con camper nel fiume in piena, salvata una coppia nel piacentino

Con il camper in mezzo al fiume in piena. Se l’è vista brutta una coppia residente nella provincia di Modena, che sabato aveva deciso di trascorrere la giornata lungo le rive del fiume Trebbia a Corte Brugnatella, nel Piacentino. Con il camper con il quale avevano raggiunto il comune dell’Alta Val Trebbia, avevano deciso di campeggiare su un isolotto in mezzo al fiume, raggiunto tramite una strada sterrata e un guado. Nonostante i temporali e la forte pioggia che hanno accompagnato gran parte della giornata, non avevano fatto i conti con l'ingrossamento del fiume. Sono rimasti intrappolati ed è servito l'intervento dei Vigili del Fuoco di Bobbio e Piacenza. Li hanno raggiunti con un gommone e li hanno salvati portandoli a riva.

