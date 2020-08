Giovane accoltellato durante una rissa dopo festa, un arresto

Prima la festa in casa, poi la lite in strada degenerata con una coltellata e il danneggiamento di un’auto in sosta. Un ragazzo sudamericano è rimasto ferito gravemente ieri sera a Piacenza dopo essere stato colpito all’addome con un coltello. I fatti sono accaduti in via Colombo intorno alla mezzanotte. Sull'accaduto indagano i poliziotti delle volanti, sul posto con i colleghi della scientifica: nella notte hanno arrestato l’aggressore, un venezuelano. Il ragazzo sembra si trovasse con altre persone in un appartamento dove era in corso una festa. Qui sarebbe scoppiata una lite e i giovani, in stato di ebbrezza, sono scesi in strada. E’ partita una coltellata che ha ferito gravemente uno di loro che ora si trova ricoverato in ospedale a Piacenza. Le indagini della Polizia proseguono per accertare la posizione del presunto aggressore arrestato nella notte per tentato omicidio. Al vaglio anche le testimonianze dei presenti al momento dell’accaduto.

