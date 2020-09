Piacenza, due fratelli positivi: classi in isolamento. Coinvolte 54 persone

‌Il dipartimento di Sanità pubblica di Piacenza ha predisposto l’isolamento domiciliare di alunni e personale docente e non docente di due classi di altrettante istituti della città. E’ quanto rende noto l’Ausl piacentina secondo cui la «misura si è resa necessaria perché due fratelli sono risultati positivi al tampone» per il Coronavirus.

Nel dettaglio, vene spiegato, «i due ragazzi avevano frequentato, nei giorni precedenti, le lezioni scolastiche: per questo, i compagni di classe, gli insegnanti e un ausiliario non docente sono stati individuati come contatti diretti e quindi posti in isolamento per 14 giorni. Si tratta complessivamente di 54 persone, della scuola primaria Don Minzoni e della scuola secondaria di primo grado Calvino». Domani tutti gli interessati saranno sottoposti a tampone

La Prefettura, il Comune di Piacenza e il Dirigente scolastico provinciale sono stati subito informati della vicenda e sono continuamente aggiornati sull'evoluzione della situazione dall’Azienda stessa

