Lupo ferito in tangenziale, un automobilista chiama i soccorsi

Un automobilista piacentino, venerdì sera, ha soccorso un lupo ferito che ha visto a lato della tangenziale a Fiorenzuola d’Arda. Appena ha notato l'animale, come scritto in un articolo sul sito 'Il Piacenzà rilanciato dal Centro fauna selvatica 'Il pettirossò (Modena) su Facebook, ha chiamato i carabinieri. Altre persone si sono fermate a bordo strada e, per tranquillizzarlo, hanno accarezzato il lupo.



«Quando soccorrete un animale selvatico o state aspettando i soccorsi, mai accarezzarlo - spiega nel post il Centro 'Il pettirosso' specializzato nel recupero di questi animali - questo gli alza il livello di stress che potrebbe essere fatale, oltre al fatto che potrebbero reagire, come è già capitato. Mi raccomando: mani in tasca. Il loro istinto gli dice che l’uomo è un predatore da cui fuggire».