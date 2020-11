Un uomo di 62 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla via Emilia in provincia di Piacenza. Mentre era in auto con la moglie tra Fiorenzuola e Alseno è uscito di strada, dopo aver investito un cinghiale che stava attraversando in quel momento.

Perso il controllo della vettura, si è schiantato contro una pianta ed è morto sul colpo. Ferita la moglie, trasportata dal 118 all’ospedale, ma non è in pericolo di vita.

