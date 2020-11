Pauroso frontale nel Piacentino al confine con Parma, 24enne in Rianimazione al Maggiore

E’ ricoverato in gravissime condizioni nei reparti di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma il 24enne che alle 17 di ieri è rimasto coinvolto in un frontale ad Alseno, nel Piacentino.

L’incidente si è verificato lungo la Provinciale Salsediana, al confine tra le province di Piacenza e Parma. Stando agli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, sembrerebbe che il giovane abbia invaso la corsia opposta nel momento in cui sopraggiungeva un’auto con a bordo un uomo e una donna di 69 e 35 anni.

Loro sono rimasti feriti in modo serio e sono stati condotti in ospedale a Fidenza dalle ambulanze del 118 giunte sul posto. Al lavoro anche i vigili del fuoco per liberare gli occupanti dalle vetture.