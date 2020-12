Vanno all'Ikea e lasciano le chiavi di casa in auto: gliele rubano e gli svuotano la cassaforte

La trasferta all’Ikea di Parma, domenica, è costata cara a una giovane coppia di Castelvetro Piacentino. Giunti nella nostra città, i due hanno lasciato le chiavi di casa sul cruscotto della loro auto.

Qualcuno deve averli evidentemente notati e curati. Infatti, una volta usciti, si sono trovati la portiera forzata e le chiavi sparite.

Chi le ha rubate ha raggiunto la loro abitazione, a Castelvetro Piacentino e, una volta entrato in casa, ha smurato la cassaforte portandosi via il contenuto che comprendeva due pistole regolarmente detenute, munizioni e oggetti in oro. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Monticelli d’Ongina.