Vaccinazioni, una cooperativa sociosanitaria di Piacenza ai dipendenti: "Senza, non si lavora"

«Il rifiuto a vaccinarsi implicherà provvedimenti interruttivi del rapporto di lavoro». Lo ha scritto la cooperativa Unicoop di Piacenza, in una lettera inviata nei giorni scorsi a circa 190 operatori impiegati nei propri servizi sociosanitari.

Come spiega alla Libertà la presidente Valentina Suzzani, circa il 95% degli operatori ha dato l’ok alla vaccinazione anti Covid. L’adesione è stata dunque positiva e Unicoop «ha cercato di dare gli strumenti per una scelta consapevole, attraverso incontri formativi e un’informazione puntuale».

«Comunque - ammette al quotidiano - c'è un cortocircuito giuridico. Da una parte il vaccino non è obbligatorio, ma dall’altra le aziende sono responsabili della salute dei propri lavoratori in caso di contagio. Fatto sta che, in attesa di maggiori chiarimenti, la nostra cooperativa escluderà dai turni i dipendenti che non si vaccinano contro il Covid».

Ma tra i sindacati c'è anche chi manifesta perplessità sul fatto che si possa licenziare o escludere dalle mansioni professionali chi non si vaccina.