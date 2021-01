Focolaio nel coro della parrocchia, nel mirino la Messa di Natale

Sospetto focolaio di coronavirus in un gruppo del coro della chiesa parrocchiale di Sarmato, comune rivierasco del Po nella Bassa Piacentina. E’ quanto emergerebbe dalla singolare corrispondenza tra alcuni contagiati in quarantena e chi canta nel gruppo della parrocchia di Santa Maria Assunta. Nel mirino l’ultima uscita pubblica del coro sarmatese: la messa di Natale. Occasione nella quale potrebbero non essere state rispettate tutte le regole anti-Covid. Ne riferisce il quotidiano Libertà che intervista il parroco don Walter Kanda Wa Kanda, il quale precisa che «vi sono regole che ognuno deve rispettare, come il distanziamento per almeno due metri tra un componente e l’altro del coro» ma aggiunge di non ricordare se durante il concerto di Natale «qualcuno del coro non avesse la mascherina».

Dopo quell'esibizione qualche componente del coro ha iniziato ad avvertire sintomi del Covid-19, fino a quando i tamponi effettuati non hanno dato esito positivo e hanno così costretto alla quarantena anche le persone che erano venute a contatto. In paese non si parla d’altro e la vicenda entrerà anche nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, dopo un’interrogazione alla sindaca presentata da un consigliere di minoranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA chiesa

coronavirus