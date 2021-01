Malore fatale al cimitero di Fiorenzuola, muore a 88 anni

Muore al cimitero, accasciandosi a ridosso di una tomba, davanti alla occhi della moglie. E’ morto così, questa mattina, nel cimitero di Fiorenzuola d’Arda, a pochi chilometri dal Parmense un uomo di 88 anni, originario di Trani ma da tempo residente a Piacenza. Insieme alla moglie, l’anziano si era recato a far visita alla cappella di famiglia e, proprio mentre stavano per uscire, si è sentito male. Il malore gli è stato purtroppo fatale e a nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimazione che hanno coinvolto, sul posto, anche un medico prontamente arrivato da Fidenza. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di legge. p.p.