Donna trovata morta nella casa invasa dal fumo

Una donna di 62 anni è stata trovata morta questa mattina, nel bagno della sua abitazione, in via Capra a Piacenza. All’arrivo dei soccorritori, avvertiti dalla sorella che l'ha trovata priva di vita, c'era molto fumo e fuliggine nelle stanze. L’ipotesi è quella della morte per soffocamento a causa di un incendio che si sarebbe sprigionato alcune ore prima, forse per un guasto all’impianto elettrico. Sul corpo della donna, disabile e che viveva sola, sarebbero stati riscontrati evidenti segni di ustione. Gli accertamenti sono ancora in corso da parte della polizia scientifica. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della donna. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’abitazione.

