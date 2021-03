Schiacciato tra due muletti, grave un operaio ricoverato al Maggiore

Un operaio di 45 anni è rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro, questa mattina, a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Intorno alle 8.30 è stato schiacciato tra due carrelli elevatori all’interno di una ditta di via Umbria.

L’uomo avrebbe riportato un grave trauma al bacino tanto che i sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno predisposto per lui il trasporto in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato. Le indagini sull'accaduto sono ora in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, supportati dai tecnici della medicina del lavoro dell’Ausl di Piacenza.