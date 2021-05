Piacenza, operaio muore schiacciato sotto il carrello

Un operaio ucraino di 51 anni è morto questa mattina in località Croara di Gazzola, nel Piacentino, dopo essere rimasto schiacciato da un cancello. L’uomo, intorno alle 8, si trovava in un cantiere edile e, insieme ad altri colleghi, stava montando un grosso cancello automatico quando gli è caduto addosso, schiacciandolo.

Troppo gravi i traumi riportati che non gli hanno lasciato scampo: inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari del 118, sul posto anche con l’elisoccorso giunto da Parma. Sul posto carabinieri e tecnici della medicina del lavoro di Ausl per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.