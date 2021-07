Un operaio che stava lavorando a San Protaso di Fiorenzuola e caduto da una scala sulla quale stava salendo per raggiungere un tetto. Nella caduta ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma dov'è ricoverato in gravi condizioni.

operaio