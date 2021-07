Salvato mentre rischia di annegare nel Trebbia: bimbo di 9 anni al Maggiore

Si trova ricoverato a Parma in gravi condizioni il bambino di 9 anni che nel primo pomeriggio di oggi ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno nelle acque del Trebbia, a Marsaglia (Piacenza).

Il piccolo si trovava lungo le rive del torrente, in Alta Val Trebbia, con la famiglia quando avrebbe accusato un malore in acqua. Il padre è corso in suo aiuto, riuscendo a riportarlo a riva in attesa dei soccorsi.

Era privo di coscienza ed è stato rianimato dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza ed elisoccorso. In volo è stato poi trasportato al Maggiore di Parma. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri.