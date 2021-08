PIacenza, muore travolto in handbike sulla stessa strada dove aveva avuto l'incidente in moto

E’ morto sul colpo, il 29enne Davide Barbieri, il giovane che ha perso la vita, mentre era in sella alla sua handbike, dopo lo scontro violento con un’auto avvenuto sulla statale di Valnure 654 vicino alla frazione di Biana, in provincia di Piacenza. La stessa strada dove, nel febbraio 2012, aveva avuto un incidente in moto per il quale era finito in coma per mesi.

Risvegliatosi dal coma, aveva iniziato una graduale ma strenua ripresa e una lotta per ricominciare una vita normale, superando di volta in volta quegli enormi ostacoli fisici dovuti alle gravi conseguenze dell’incidente.

Davide Barbieri aveva fatto tutto ciò anche grazie alla sua passione per la bici, in particolare per l’handbike, mezzo a tre ruote con il quale quotidianamente macinava decine e decine di chilometri su e giù per le valli piacentine alla conquista della sua nuova libertà e ritrovata voglia di vivere. Il suo cammino si è però interrotto per sempre questa mattina proprio mentre era in sella a quella bici reclinata diventata il simbolo della sua rinascita.