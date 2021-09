Due bimbe di Piacenza infibulate in patria, caso in Procura

Due bambine residenti a Piacenza, figlie di una famiglia di migranti, sono state infibulate durante un soggiorno nel Paese d’origine e la vicenda è finita in Procura. Ne riferisce il quotidiano Libertà, spiegando che dall’inizio dell’anno le ginecologhe dei consultori familiari dell’Ausl di Piacenza e provincia hanno visitato una decina di donne che avevano subito una infibulazione.

La responsabile, la ginecologa Cristina Molinaroli, ha spiegato che le donne più esposte a questa pratica disumana arrivano soprattutto da Egitto, Somalia, Corno d’Africa e Yemen, Guinea a Mali, sud est asiatico e ultimamente Nigeria. Spesso sono le madri o i padri che portano le figlie nei loro paesi con la scusa delle vacanze e le bambine tornano con l’infibulazione, non di rado indottrinate a ritenere giusta una pratica che viene eseguita dagli 8 giorni ai 12 anni di vita. L’infibulazione in Italia è punita secondo la legge del 9 gennaio 2006 e prevede pene fra i 4 e i 12 anni, visto che si è in presenza di lesioni gravi.

