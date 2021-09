Violentata in uno stabile abbandonato a Piacenza: arrestato un senzatetto

Un 40enne Foggiano con precedenti e senza fissa dimora ma da tempo stabile a Piacenza, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale, rapina e lesioni. Nei giorni scorsi l’uomo avrebbe stuprato una donna in uno stabile abbandonato e dimora dei senzatetto dietro la Questura, per poi derubarla. Una volta che la donna ha raccontato la vicenda alla polizia, gli agenti delle volanti e quelli della squadra mobile, hanno avviato le indagini coordinate dal pm Daniela Di Girolamo. La polizia scientifica ha effettuato anche un sopralluogo nello stabile dove sarebbero avvenuti i fatti, trovando elementi che avrebbero confermato l’accaduto. La violenza sessuale è stata confermata anche dai referti medici alla quale è stata sottoposta la donna, ancora in ospedale sotto choc. I poliziotti hanno rintracciato l’uomo nello stesso stabile degradato dove sarebbe avvenuta la violenza e lo hanno arrestato. Ora si trova in carcere a Piacenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA piacenza

violenza sessuale