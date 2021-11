Accoltella poliziotto e netturbino a Piacenza: uomo accusato di tentato omicidio

E’ di tentato omicidio l’accusa per l’uomo di 32 anni che questa notte è stato arrestato nel centro storico di Piacenza dalla polizia dopo aver accoltellato un netturbino e un poliziotto.

L’uomo, che è stato bloccato dopo una violenta colluttazione con gli agenti, era già finito in manette tre giorni fa per violenza e resistenza, quando aveva aggredito una pattuglia della volante alla periferia della città e aveva danneggiato a calci diverse auto in sosta. Dopo quell'arresto, era stato rimesso in libertà dal tribunale in attesa del processo che era stato rinviato ai prossimi giorni.

Su di lui, inoltre, pendeva già un’espulsione dall’Italia firmata nei giorni scorsi dal questore di Piacenza. Oltre al reato di tentato omicidio, deve rispondere anche di lesioni aggravate, porto di coltello, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

