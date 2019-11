Ruba le porte di una casa disabitata, arrestato 56enne nel Reggiano

E’ stato sorpreso mentre rubava le porte di un edificio disabitato. Così un 56enne di Rivarolo del Re ed Uniti, in provincia di Cremona, è stato arrestato ieri dai carabinieri a Gualtieri, nella Bassa Reggiana. Ad allertare il 112 è stato il proprietario dell’immobile che ha visto il ladro. Una volta giunti sul posto, i militari hanno bloccato il ladro che con alcuni attrezzi stava smontando una parete divisoria.

«Sono stato autorizzato dal proprietario di casa», ha provato a giustificarsi l’intruso con una menzogna. Così sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. Nella stessa abitazione inoccupata nel recente passato si erano registrati analoghi ammanchi di materiale per un valore di oltre diecimila euro. Le indagini, a cura della Compagnia di Guastalla, continuano per capire se dietro a questi raid via sia la responsabilità dello stesso uomo cremonese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA furti