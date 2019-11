Sant'Ilario d'Enza, il vicino li vede mentre scavalcano la recinzione: uno dei due ladri in manette

A farlo finire in manette è stato il connubio tra il controllo di vicinato e la prontezza della risposta dei carabinieri. E' così che ha avuto un finale diverso da quello sperato la serata di un topo d'appartamento a Sant'Ilario d’Enza. Ieri sera l'uomo, insieme a un complice, ha individuato una casa di via Matteotti in cui contavano di far bottino. Ma mentre stavano scavalcando la recinzione sono stati notati da un uomo che ha immediatamente chiamato i carabinieri. La tempestiva segnalazione e il tempestivo arrivo dei militari ha permesso di bloccare uno dei due ladri, che nel frattempo si erano introdotti nell'abitazione forzando una portafinestra e avevano iniziato a metterla a soqquadro. L'uomo è arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso. Si tratta del 22enne cittadino albanese Kol Gjekal, in Italia senza fissa dimora. Al giovane i carabinieri hanno sequestrato l’auto, una Opel Astra, utilizzata per raggiungere l’abitazione e con all'interno vari strumenti da scasso tra cui tronchesi, cacciaviti, piedi di porco e tenaglie. Le indagini ora proseguono per risalire all'identità del complice.