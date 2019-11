Carabinieri anti-sciacalli nelle frazioni evacuate per la piena del Po

In occasione delle evacuazioni precauzionali a causa della piena del Po, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia hanno messo in campo un’attività preventiva di controllo anti-sciacallaggio. La zona interessata è quella della frazione Ghiarole di Brescello, che ha visto 81 famiglie per oltre 200 persone lasciare le proprie abitazioni. Sul posto è presente la Compagnia di Guastalla, supportata da unità di rinforzo, inviate nella bassa reggiana, dal Comando dei Carabinieri di Reggio Emilia.

piena po