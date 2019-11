E' giallo a Taneto di Gattatico, dove da oltre un mese non si hanno più notizie di Francesco Perrucci, commercialista quarantenne che sembra sparito nel nulla lasciando la sua abitazione in perfetto ordine e l'auto parcheggiata nel cortile di casa. L'uomo è originario di Matera e non ha parenti nel reggiano. Ha lavorato a lungo in uno studio professionale di Parma, dove si è laureato. A denunciare la sua scomparsa sonostati i familiari dalla Basilicata.