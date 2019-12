Correggio, assalto al bancomat con l'esplosivo

Poco dopo le 3 di questa mattina i carabinieri della stazione di Correggio e Reggio Emilia sono intervenuti in via Conciapelli di Correggio dove i ladri avevano fatto esplodere la postazione bancomat della banca di Desio. Giunti sul posto i carabinieri hanno accertato che i ladri utilizzando come ariete una Fiat Punto, rubata poco prima ed abbandonata sul posto, avevano rotto la vetrata dei locali che ospitano il bancomat per poi far esplodere grazie ad un contatto elettrico la postazione ATM prelevando il danaro contante. Impossessatisi del danaro i malviventi fuggivano riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri.

